تدشين مشروع عقاري تركي سعودي في إسطنبول بقيمة 70 مليون دولار

المصدر: وكالات

أعلنت شركتا عماد للاستثمار (تركية سعودية)، و”عمران يبي” (تركية)، عن تدشين مشروع “كارتل روينز” بمنطقة كارتل في إسطنبول، بتكلفة 250 مليون ليرة تركية (70 مليون دولار)

ويشمل المشروع، الذي أعلن عنه اليوم الأربعاء في “باشكطاش” بإسطنبول، ويقام على مساحة 12 ألف متر مربع، ثلاثة أبنية مكونةً من 278 وحدة سكنية، و9 محال تجارية، وحدائق ومسابح محيطة بالمبنى.

ويطل المشروع، على بحر مرمرة وجزر الأميرات بدايةً من الطابق الرابع، فيما يصل ارتفاع كل مبنى نحو 15 طابقاً، ويبعد عن الساحل 1700 متر، و17 كم عن مطار صبيحة.

وأشار “أغوزهان أولاش”، مدير شركة عماد للإنشاء، إلى وجود إقبال على شراء العقار بمنطقة كارتل، بسبب موقعها، واحتوائها على مراكز الخدمات التسويقية والطبية.

وقال في كلمة له في مؤتمر اليوم، إن “شركتنا تؤمن بمبدأ توفير مسكن للسكان.. لدينا خيار التقسيط 24 شهراً دون فوائد”.

من جهته، قال “أرمان أوزفار”، مدير البيع في مشروع كارتل، إن” هناك طلباً لافتاً من جانب السعودية على العقار، ووقعنا بروتوكولات مشتركة بهذا الخصوص”.

ويتضمن المشروع مقاهي ومسابح وساونا، ويمتاز بقربه من الطريقين السريعين D100 و D80، كما يبعد عن جسر البوسفور نحو 22 دقيقة، وعن جسر السلطان محمد الفاتح 25 دقيقة.

وشركة عماد للاستثمار شركة سعودية، تأسست عام 1982، وقامت في 2006 بفتح مكتب لها بإسطنبول، وتنشط بالاستثمار في العديد من المشاريع العقارية.

وتنشط مئات الشركات السعودية في تركيا، بفعل التسهيلات التي تقدمها الأخيرة في عديد القطاعات، خاصة البنى التحتية والعقارات.

وتوقع خبراء اقتصاديون الأسبوع الماضي، بعودة الربيع إلى قطاع العقارات في تركيا، وتنفيذ ضخ أكبر للاستثمارات الأجنبية فيها، مع تحسن مؤشرات اقتصادية عالمية أهمها النفط والنمو الاقتصادي العالمي.

وبلغ مجموع العقارات التي بيعت في تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 4270 عقارا.