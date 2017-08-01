صندوق ماليزي يتخلف عن سداد 600 مليون دولار لـ”آيبيك” الإماراتية

تخلّف صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي المتعثر (1 إم.دي.بي)، اليوم الثلاثاء، عن سداد 600 مليون دولار أمريكي لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) الإماراتية، في إطار اتفاق تسوية.

ووفقًا لبوابة “ماليزيا كيني” الإخبارية المستقلة، فقد أوضح الصندوق الماليزي في بيان أنه تخلف عن السداد في غضون المهلة المحددة، لأنه لم يتلقَ الأموال التي كان سيقوم بسدادها.

وأضاف البيان أنه “نظرًا للحاجة للحصول على مزيد من الموافقات من السلطات الرقابية، فقد تأجل استلام الأموال حتى آب/ أغسطس” الجاري.

وأشار الصندوق إلى أنه سيقوم بسداد دفعة (آيبيك) في وقت لاحق من الشهر الجاري من “عائدات خطة ترشيد الصندوق”.

وبعيدًا عن عمليات التصرف في الأصول، فإن هذه الدفعة ستكون أول معاملة أجنبية كبيرة يقوم بها الصندوق منذ تعرضه لفضيحة كبرى العام 2015.

ومن المفترض أن يقوم بسداد دفعة ثانية بالقيمة نفسها قبل نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وكان صندوق “1 إم.دي.بي” قد تصدر اهتمامات وسائل الإعلام في تموز/ يوليو 2015، عندما كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تحويل 673 مليون دولار من أموال الصندوق إلى حسابات مصرفية خاصة برئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق، في حين نفى رئيس الوزراء مرارًا ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالصندوق.

وأوضح تقرير “ماليزيا كيني” أن “آيبيك” تساعد الصندوق على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالديون منذ العام 2015، عندما أقرضته ما يقرب من 234 مليون دولار لمساعدته في سداد قرض من “دويتشه بنك”.