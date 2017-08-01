استقرار الدولار قرب أدنى مستوى له في 14 شهرًا متأثرًا بتوترات سياسية

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات المرجحة بالتجارة، اليوم الثلاثاء، لكنه ما زال يقبع قرب أدنى مستوى له في 14 شهرًا، في الوقت الذي يعزز فيه المستثمرون رهاناتهم على أن التوترات السياسية في واشنطن ستؤثر سلبًا على احتمالات إقبال مجلس الاحتياطي الاتحادي على زيادة أسعار الفائدة مجددًا في الأشهر القادمة.

ومن المتوقع أن تستمر حالة الضبابية في التأثير على العملة الأمريكية، بعد أن أقال الرئيس دونالد ترامب أمس الاثنين، أنتوني سكاراموتشي، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، والذي جرى تعيينه في الآونة الأخيرة.

وفي التعاملات المبكرة، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2015 عند 1.18460 دولار. وارتفع اليورو أكثر من 12 % مقابل الدولار هذا العام مع تركز معظم المكاسب في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وتراجع المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية إلى أدنى مستوياته منذ مايو/ أيار 2016 أمس الاثنين، وجرى تداوله بارتفاع محدود فوق هذا المستوى عند 92.92 اليوم.

وتراجع المؤشر في يوليو/ تموز، يمثل خامس انخفاض شهري على الترتيب في أطول مدة انخفاض منذ الفترة التي استمرت بين ديسمبر/ كانون الأول 2010 وأبريل/ نيسان 2011.

وانخفض الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى في 10 أشهر اليوم، في الوقت الذي ينتظر فيه المتعاملون أحدث بيانات لقطاع الصناعات التحويلية على الرغم من أن العملة ظلت فوق 1.32 دولار في الوقت الذي يقود فيه التوتر السياسي الدولار إلى التراجع.

وارتفع الإسترليني إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عند 1.3235 دولار في التعاملات الآسيوية قبل أن يتراجع ليجري تداوله عند 1.3207 دولار بحلول الساعة 0755 بتوقيت غرينتش بانخفاض 0.1 % خلال الجلسة.

ومقابل اليورو، ارتفع الإسترليني 0.2 % إلى 89.48 بنس، ليظل قريبًا من أدنى مستوى سجله في الأسبوع الماضي عندما بلغ 89.94 بنس.