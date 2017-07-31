13.8 مليون عامل في السعودية حتى نهاية الربع الأول من 2017

أظهرت بيانات رسمية حديثة أن أعداد الملتحقين في سوق العمل السعودي، بلغت 13.88 مليون موظف خلال الربع الأول من العام الجاري 2017.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، يُشكل السعوديون 22% من العاملين في البلاد، في القطاعين الحكومي والخاص، أو ما يعادل 3.03 مليون عامل، فيما شكل الأجانب 78%، أو 10.8 مليون.

وكانت أعداد المشتغلين بالسعودية بلغت 13.944 مليون موظف بنهاية العام الماضي.

وبلغ إجمالي العاطلين عن العمل في المملكة 776 ألفاً، منهم 93% من المواطنين.

وبحسب البيانات، قفز معدل بطالة السعوديين إلى 12.7% في الربع الأول من العام الحالي، من 12.3% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، فيما كان 11.6% نهاية 2015.

ويتعارض ذلك مع خطط الدولة، الهادفة إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7% في 2030، وإلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي “التحول الوطني”.

وتسعى السعودية عبر “التحول الوطني” إلى توفير 450 ألف وظيفة للمواطنين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بهم بحلول 2020.

وفي محاولة للتوطين، أصدرت الحكومة السعودية العديد من القرارات الأخيرة، تضيق بها الخناق على العمالة الأجنبية في البلاد بغرض إحلالها بمواطنين.

ومن بين هذه الخطوات، فرض رسوم على العمالة الأجنبية، اعتبارًا من يوليو/تموز الجاري، بواقع 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق.

ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق، إلى 200 ريال (53.3 دولار) العام المقبل، و300 ريال (80 دولارا) في العام اللاحق له، و400 ريال (106.6 دولار) بحلول 2020.

وضمن الإجراءات الحكومية، وقعت وزارة العمل السعودية، في الـ 24 من أبريل/ نيسان الجاري، مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام في البلاد لتوطين مكاتب تأجير السيارات.