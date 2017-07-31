الدولار مستقر قرب أدنى مستوى في 13 شهرًا

استقر الدولار قرب أدنى مستوى في 13 شهرًا، أمام سلة عملات، اليوم الاثنين، متأثرًا بالضبابية السياسية وزيادة المراكز المدينة، لكن الأسواق تتوخى الحذر إزاء دفعه لمزيد من الانخفاض قبيل بيانات من المنتظر نشرها، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات السوق للأسبوع المنتهي في 25 يوليو/ تموز، أن المراهنات على انخفاض الدولار زادت إلى أعلى مستوياتها منذ مستوى الذروة المسجل لها في أوائل 2013.

وتراجع الدولار أكثر من 11.5 % أمام اليورو منذ بداية العام، وفق بيانات “تومسون رويترز”.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية 0.2% إلى 93.450 معوضًا بعض الخسائر التي مني بها، بعد أن هبط 0.6% يوم الجمعة.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوياته منذ يونيو/ حزيران 2016 يوم الخميس، فيما لم يسجل الجنيه الإسترليني تغيرًا يذكر عند 1.3107 دولار، وهو مستوى قريب من ذروته في 10 أشهر البالغة 1.3159 دولار، والمسجلة يوم الخميس.