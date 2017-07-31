استقرار الذهب عند أعلى مستوى في 7 أسابيع بسبب توترات كوريا الشمالية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، قرب أعلى مستوى في نحو سبعة أسابيع بفعل التوترات في شبه الجزيرة الكورية مما عزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في الوقت الذي يحوم فيه الدولار حول أقل مستوياته في عدة أشهر.

وسجل الذهب أعلى مستوى منذ 14 حزيران/ يونيو في المعاملات الفورية عند 1270.98 دولار للأوقية في التعاملات المبكرة وبحلول الساعة 0656 بتوقيت غرينتش نزل 0.1% إلى 1267.93 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر ارتفع بنحو 1.1% الأسبوع الماضي ليسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1267.60 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3% إلى 16.71 دولار للأوقية، وارتفع المعدن 1.2% في الأسبوع الماضي مسجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي أيضا.

وصعد البلاتين 0.7% إلى 935.25 دولار للأوقية بعد أن نزل بنحو 0.5% الأسبوع الماضي، وزاد البلاديوم 1.1% إلى 886.72 دولار للأوقية بعد أن ارتفع 3.8% الأسبوع الماضي.