بورصة مصر تسمح مجددًا بتحويل عائد بيع شهادات الإيداع الدولية بالدولار

أعلن رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة البورصة وافق على السماح مجددًا بتحويل المستثمرين المصريين لعوائد بيع شهادات الإيداع الدولية في الخارج بالدولار داخل البلاد.

وقررت بورصة مصر في يونيو/حزيران 2015، أن يقتصر تحويل المستثمرين المصريين لعوائد بيع شهادات الإيداع الدولية في الخارج على الجنيه المصري، إذا كانوا قد اشتروها أصلًا في صورة أسهم في بورصة مصر بالجنيه.

وكانت مصر تعاني في ذلك الوقت من شح شديد في مواردها الدولارية قبل أن تقوم بتحرير سعر الصرف في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ويستلزم قرار مجلس إدارة البورصة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ليدخل حيز التنفيذ.

وشهادات الإيداع الدولية أداة مالية قابلة للتداول كبديل عن الأوراق المالية الأصلية في أسواق المال العالمية مثل بورصات لندن أو لوكسمبورج أو نيويورك.