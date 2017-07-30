مصر تخفض سعر الدولار الجمركي في أغسطس

أصدر وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الأحد، قراراً بتخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه في أغسطس/ آب المقبل، بدلاً من 16.5 جنيه يوليو/تموز الجاري.

والدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان، إن تخفيض الدولار الجمركي جاء بعد أن شهدت أسعار العملة الأمريكية، تراجعاً في البنوك خلال الشهر الجاري.

وتراجع سعر شراء الدولار إلى 17.82 جنيه حالياً في البنوك المصرية، مقابل نحو 18 جنيها مطلع الشهر الجاري.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قررت وزارة المالية المصرية، خفض سعر الدولار الجمركي إلى 16.5 جنيه، مقارنة بـ 17 جنيهاً خلال الشهر السابق له.

وسعر الدولار الجمركي كان ثابتاً، عندما كان سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه يتحدد بشكل رسمي من قبل البنك المركزي.

ونفذت مصر تحريراً كاملاً لسعر صرف عملتها المحلية، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أعقبه تغيير سعر الدولار الجمركي وفقاً لمتوسط سعر السوق.