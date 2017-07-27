الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 6 أسابيع مع تعافي الدولار

استقر الذهب اليوم الخميس بعد أن تراجع من أعلى مستوى في ستة أسابيع مع تعرضه لضغوط من تعافي الدولار بفعل بيانات اقتصادية أمريكية قوية بينما يدرس المستثمرون أحدث بيان من مجلس الاحتياطي الاتحادي والذي أظهر أنه يستعد لتقليص حيازاته الضخمة من السندات.

ولمح البنك المركزي الأمريكي في بيانه الذي صدر يوم الأربعاء عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية إلى أنه سيسلك مسارا بطيئا فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1260.86 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات بالسوق الأمريكي بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 1264.99 دولار وهو أعلى مستوى منذ الخامس عشر من يونيو حزيران.

وزاد المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس أب 0.9 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1260 دولارا للأوقية.

وتعافى الدولار بعد بيانات أظهرت أن شحنات السلع الرأسمالية الأمريكية الصنع زادت في يونيو حزيران لخامس شهر على التوالي.

ويضع صعود العملة الأمريكية ضغوطا على السلع المقومة بالدولار وهو ما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر الفضة للبيع الفوري 0.17 بالمئة إلى 16.59 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى في شهر عند 16.82 دولار.

وتراجع البلاتين 0.18 بالمئة إلى 927.30 دولار للاوقية في حين صعد البلاديوم 1.0 بالمئة إلى 874.15 دولار للأوقية.