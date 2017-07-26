الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أسابيع والدولار يهبط

قفز سعرالذهب أكثر من 1 % مسجلا أعلى مستوياته في ستة أسابيع، يوم الأربعاء، بعد ما صرح مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه سيبدأ تقليص حيازاته الضخمة من السندات في وقت “قريب نسبيا” وهو ما دفع في المقابل الدولار الأمريكي للهبوط .

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الأساسية بدون تغيير كما كان متوقعا، وقال في بيان بعد اجتماع استمر يومين “إنه مستمر في المسار البطيء لتقييد السياسة النقدية الذي رفع الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة منذ 2015”.

وصعد سعر الذهب في تداولات السوق الفورية 1.1 % إلى 1262.11 دولار للأوقية “الأونصة” في أواخر التعاملات في السوق الأمريكي بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1263.42 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الخامس عشر من يونيو/ حزيران الماضي.

وقبل إعلان بيان المركزي الأمريكي، انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أغسطس آب 0.2 % لتبلغ عند التسوية 1249.40 دولار للأوقية، لكنها صعدت حوالي 1 % في التعاملات اللاحقة على التسوية إلى 1260.6 دولار للأوقية.

في المقابل، تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في 13 شهرا مقابل سلة من عملات رئيسية بعد بيان مجلس الاحتياطي، وهبطت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات وهو ما يدعم المعدن الأصفر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.27 % إلى 16.66 دولار للأوقية.

كما ارتفع البلاتين 0.78 % إلى 930.70 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 1.1 % إلى 866.50 دولار للأوقية.