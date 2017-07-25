الذهب يتماسك قبل اجتماع مجلس الاحتياطي مع هبوط الدولار

جرى تداول الذهب قرب أعلى مستوى في شهر، اليوم الثلاثاء، في حين قبع الدولار عند أقل مستوى، فيما يزيد عن عام، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المتوقع أن يعطي المزيد من المؤشرات على السياسة النقدية الأمريكية.

ونزل الذهب 0.1 % إلى 1252.60 دولار للأوقية بحلول الساعة 09:16 بتوقيت غرينتش.

وفي الجلسة السابقة، لامس المعدن الأصفر 1258.79 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ الـ 23 من يونيو/ حزيران.

وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.1 % إلى 1257 دولارا للأوقية.

وحوم الدولار قرب أدنى مستوياته في 13 شهرا أمام سلة من العملات اليوم الثلاثاء، إذ لا يتوقع المتعاملون من اجتماع مجلس الاحتياطي أن يغير حالة الضعف التي اعترت العملة في الآونة الأخيرة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5 % إلى 16.37 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ الثالث من يوليو/ تموز عند 16.59 دولار في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 0.4 % إلى 929.80 دولار للأوقية، وفي الجلسة السابقة لامس المعدن 940.40 دولار وهو الأعلى، فيما يزيد عن 5 أسابيع، وارتفع البلاديوم 1.3 % إلى 859.10 دولار للأوقية.