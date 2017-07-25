الدولار يهبط لأقل مستوى في 13 شهرًا مع ترقب السوق اجتماع المركزي

هبط الدولار إلى أقل مستوى في 13 شهرا مقابل سلة عملات رئيسة مرجحة بالتجارة، اليوم الثلاثاء، ليواصل موجة الخسائر التي تكبدها في الآونة الأخيرة مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم.

وتضرر الدولار من بيانات أمريكية ضعيفة تتناقض مع تحسن التوقعات الاقتصادية في أوروبا والصين ؛ ما يضعف مبررات مجلس الاحتياطي لرفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وفي التعاملات المبكرة نزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، لأقل مستوى منذ حزيران/ يونيو 2016 عند 93.815.

ونزل المؤشر نحو 4% خلال الشهر الماضي وأكثر من 8% منذ بداية العام.

وتراجعت العملة الأمريكية قليلا مقابل الين إلى 111 ينا، اليوم الثلاثاء، بعدما نزلت أمس إلى 110.625 ين، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف حزيران/ يونيو.