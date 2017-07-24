اليورو يرتفع إلى أعلى مستوى له في 23 شهرًا

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في 23 شهرًا مقابل الدولار، اليوم الإثنين، مع استمرار توقعات المستثمرين بصعوده عقب بيانات نمو قطاع الأعمال لشهر يوليو/ تموز، التي أشارت إلى تباطؤ بسيط، مما يرجح أن اقتصاد منطقة اليورو ما زال ينمو بوتيرة قوية نسبيًا.

وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر “آي.إتش.إس ماركت” المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، وهو مؤشر جيد على النمو الاقتصادي، إلى 55.8 في يوليو/ تموز من 56.3 في يونيو/ حزيران، لكنها تظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وهدأت البيانات بعض المخاوف، بأن قوة اليورو هذا العام أضرّت بآفاق النمو في منطقة العملة الموحدة التي جرى تداولها عند 1.16465 دولار، بما يقل قليلاً عن أعلى مستوى لها خلال اليوم الذي بلغ 1.16840 دولار، وهو مستوى لم تشهده منذ أغسطس/ آب 2015.

ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، إلى 93.823 وهو أقل مستوى منذ يونيو/ حزيران 2016 ولكنه تعافى خلال اليوم إلى 93.96 بارتفاع نسبته 0.1%.