“النقد الدولي”يخفض توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة للعام المقبل بنحو 0.1% إلى 1.9%

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير، عند 3.55% للعام الجاري، و3.6% للعام المقبل 2018.

كما خفض الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، اليوم الاثنين، توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة للعام المقبل بنحو 0.1% إلى 1.9%، بينما أبقى على توقعاته للعام الجاري عند 2%.

وأشار الصندوق في تقريره إلى أن مخاطر عدة تهدد الاقتصاد العالمي، ممثلة بنمو الائتمان في الصين، إضافة إلى السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي للعامين الجاري والمقبل، بنحو 0.2 و 0.4% على التوالي، إلى 2.1% للعامين الحالي والقادم.

واعتبر أن سياسات عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، متعلقة بمفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانعكاس ذلك على اقتصاد منطقة اليورو على وجه الخصوص.

وكانت بريطانيا بدأت في مارس/ آذار الماضي، بعد 9 أشهر على التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، عملية “بريكست” التاريخية للانفصال عن التكتل الذي انضمت إليه بتحفظ قبل 44 عامًا، وتشمل عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019.

وحذر الصندوق من سياسة الحمائية والانغلاق تجاه الأسواق العالمية ، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الخطوة سيقود إلى إحداث توتر في التجارة الخارجية وحركة التجارة العابرة للحدود.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الصندوق، عن توقعات الاقتصاد العالمي، على هامش أعمال اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين.

وتوقعت منظمة التجارة العالمية في أبريل/نيسان الماضي، نمو النشاط التجاري على المستوى الدولي بنسبة 2.4% للعام الحالي، و4% في 2018، مشترطة تعافي الاقتصاد العالمي بالشكل المتوقع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أكثر من مناسبة، عن نيته تنفيذ سياسات حمائية تقلص من دخول واردات السلع والخدمات إلى بلاده.

في المقابل، رفع الصندوق من توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو للعامين الجاري والمقبل، بنحو 0.2 و0.1% على التوالي، إلى 1.9% في 2017 و1.7% للعام المقبل.