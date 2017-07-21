تعرف على محمد عبدالله القويز.. الرئيس الخامس لهيئة السوق المالية السعودية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عدداً من الأوامر الملكية، مساء أمس الخميس، قضى أحدها بتعيين محمد عبد الله إبراهيم القويز، رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.

والقويز حاصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في القانون من جامعة الملك سعود في 1998، ثم التحق بجامعة نيويورك كلية ستيرن للعلوم التجارية في الولايات المتحدة، وحصل هناك على شهادة الماجستير في العلوم الإدارية، متخصصاً في الإدارة المالية ومبادرات الأعمال عام 2003.

وكان القويز وهو خامس رئيس لهذه المؤسسة المالية منذ إنشائها الشريك المؤسس والمدير العام في شركة “دراية” المالية، وتولى مسؤولية إستراتيجية الشركة وأعمالها التجارية بشكل عام.

ويملك القويز خبرة أكثر من 15 عاماً في مجال الخدمات المالية والتخطيط الإستراتيجي والقانون والاستثمار وحوكمة الشركات.

وعمل القويز في مجال المصرفية الاستثمارية، ومصرفية الشركات في مجموعة سامبا المالية في السعودية، وقبل ذلك في خزينة البنك العربي الوطني في السعودية، كما عمل مستشاراً لشركة ماكنزي وشركاه العالمية.

وفي أواخر أغسطس/ آب 2016 صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية، متضمناً تعيين القويز نائباً لرئيس مجلس هيئة السوق المالية، خلفاً لـ عبدالرحمن الراشد.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، أعلنت في أغسطس/ آب 2016، عن صدور الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الهيئة، من 5 أعضاء برئاسة محمد الجدعان (وزير المالية الحالي)، ومحمد القويز نائباً للرئيس.

وتتولى هيئة السوق المالية، الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين.