الذهب ينخفض مع تعافي الدولار من أدنى مستوى في شهور

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع تعافي الدولار قليلًا بعد هبوطه لأدنى مستوى في عدة شهور رغم استمرار الضغوط على العملة الأمريكية، بعد انحسار توقعات تشديد السياسة النقدية بالولايات المتحدة في العام الحالي والتوتر السياسي في واشنطن.

وبحلول الساعة 0702 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1240.11 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان المعدن النفيس صعد إلى أعلى مستوى منذ 30 يونيو/ حزيران في الجلسة السابقة عند 1244.56 دولار للأوقية.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس/ آب 0.2% إلى 1239.50 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.1% إلى 16.24 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة.

ونزل البلاتين 0.4% إلى 918.45 دولار للأوقية. ويوم الاثنين وصل البلاتين لأعلى مستوى منذ منتصف يونيو/ حزيران.

وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 860.55 دولار للأوقية.