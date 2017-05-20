248.5 مليار دولار قروض الشركات في الإمارات العام الماضي‎

أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قروض الشركات في الإمارات إلى 913 مليار درهم (248.5 مليار دولار) في العام 2016.

وقال المصرف، وفق البيانات المنشورة على موقعه الإلكتروني اليوم السبت “إن 26 %من هذه القروض كانت مقومة بالعملة الأجنبية والباقية بالعملة المحلية ،الدرهم”.

وأوضحت البيانات أن بنوك الإمارات المحلية استحوذت على ثلثي هذه القروض، مشيرةً إلى أن القروض تضم قطاع الشركات والكيانات الكبيرة والهيئات الحكومية ذات الصلة، بجانب 7 أشخاص من ذوي الثروات العالمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأظهرت البيانات تراجع ودائع الشركات بنسبة 0.9 %في العام الماضي مقابل نمو نسبته 9.7 %، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى انخفاض ودائع الشركات ذات الصلة بالحكومة.

وتوقع المصرف المركزي، وفق البيانات المنشورة، أن يستمر تحسن الوضع المالي لدولة الإمارات خلال العام الحالي، لا سيما أن النظام المصرفي في البلاد لا يزال يتمتع برأسمال جيد وسيولة وربحية مرتفعة.

وكان المركزي الإماراتي توقع في تقرير سابق أن يحافظ الاقتصاد الإماراتي على معدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي والعام المقبل مع نمو الناتج الإجمالي غير النفطي 3.1 % في 2017 و3.7 %في 2018 مدفوعاً بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وتتوقع الإمارات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بين 3.5 إلى 4 %في العام 2017، وفق تصريحات سابقة لسلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، لكنه رهن ذلك بأداء أسواق النفط.

واستقرت أسعار النفط منذ مطلع العام الجاري، بعدما بدأ الأعضاء في منظمة “أوبك” ومنتجين مستقلين، خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل و558 ألف برميل يومياً، على التوالي، لمدة 6 أشهر في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.

ويعمل فى الإمارات 58 مصرفاً، بينها 23 مصرفاً محلياً، و35 مصرفاً أجنبياً.