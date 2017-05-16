البنوك الإسلامية تواصل النمو بوتيرة أبطأ

المصدر: كوالالمبور - إرم نيوز

قال “مجلس الخدمات المالية الإسلامية”، اليوم الثلاثاء، إن القوائم المالية للبنوك الإسلامية واحتياطياتها الرأسمالية واصلت النمو ولكن حقبة النمو في خانة العشرات ربما تكون في نهايتها، في حين تزداد المخاوف بشأن نوعية الأصول.

وينظر للتمويل الإسلامي وأسواقه الرئيسة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا على أنه بديل للأنشطة المصرفية التقليدية التي تعتمد على الفائدة.

ومما يعزز هذه الفرضية ما يتردد عن أن التمويل الإسلامي يمكنه الصمود أمام نوعية الاضطرابات المالية التي عانت منها البنوك التقليدية في السنوات الأخيرة أو حتى تفاديها، بحسب “رويترز”.

وذكر المجلس، في تقريره الخامس بشأن الاستقرار المالي، أن البنوك الإسلامية حققت نموا بالفعل، لكن الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي والاضطرابات السياسية نالت منها.

وقال الأمين العام بالإنابة للمجلس زاهد الرحمن خوخر، إن “القطاع نأى عن معدلات النمو في خانة العشرات التي شهدها في السنوات السابقة رغم صموده أمام هذه التحديات”.

وأضاف: “هذا التباطؤ يبرز، أكثر من أي وقت مضى، أهمية تعزيز متانة النظام المالي الإسلامي ومعالجة نقاط الضعف والمخاطر الداخلية”.

وأظهر مسح للمجلس شمل 170 بنكا إسلاميا و83 “نافذة إسلامية” لبنوك تقليدية في 17 دولة أن الأصول المجمعة نمت 10.9|% لتصل إلى 1.4 تريليون في نهاية سبتمبر/ أيلول 2016.

وقدمت البنوك الإسلامية تمويلات بقيمة 939 مليار دولار خلال هذه الفترة ارتفاعا من 826 مليار قبل عام بينما ظلت معدلات كفاية رأس المال أعلى مما تطلبه القواعد التنظيمية.

ورغم ذلك فإن نوعية الأصول في البنوك الإسلامية تتدهور إذ زادت نسبة صافي التمويلات المتعثرة إلى رأس المال زيادة كبيرة إلى 25.6% في نهاية سبتمبر أيلول ارتفاعا من 16.1% قبل عام.

علاوة على ذلك قال المجلس إن السيولة القصيرة الأجل في البنوك الإسلامية تظل مثار قلق.