32 مليار درهم قيمة تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية في شهرين

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

أظهرت بيانات رسمية أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، ارتفعت بنسبة 3.7% على أساس سنوي، إلى 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار) خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الجاري.

وأشارت البيانات الواردة في تقرير لمركز إحصاء أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إلى أن قيمة التجارة الخارجية خلال الفترة المقارنة من العام الماضي بلغت 30.9 مليار درهم (8.4 مليار دولار).

وترجع الزيادة في حجم التجارة الخارجية، إلى الارتفاع في قيمة المعاد تصديره بنسبة 55.2% إلى 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، وارتفاع الواردات بنسبة 30.3% إلى 23.4 مليار درهم (6.4 مليار دولار)، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 61.4% إلى 3.78 مليار درهم (1.03 مليار دولار).

يذكر أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، بلغت نحو 170.6 مليار درهم (46.45 مليار دولار) في 2016، ونحو 169 مليار درهم (46.02 مليار دولار) في 2015.

وتعد أبوظبي، أكبر الإمارات السبع من حيث المساحة وعدد السكان، وتعادل مساحتها حوالي 87% من إجمالي مساحة الدولة وتقع في الجزء الجنوبي من الإمارات.

وتستهدف الإمارة تعزيز صادراتها غير النفطية خلال السنوات المقبلة، مع تأثرها سلباً بتراجع أسعار النفط الخام عالمياً، منذ منتصف 2014.