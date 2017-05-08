الأردنيات يستثمرن بقيمة 837 مليون دينار في بورصة عمان

المصدر: عمان – إرم نيوز

أظهرت بيانات السوق المالي الأردني، أن الأردنيات يملكن 4.69% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة ببورصة عمان بواقع 438.9 مليون سهم وبقيمة إجمالية بحدود 837.5 مليون دينار.

ومقابل ذلك وصلت ملكية الأردنيين الذكور إلى 18% وبواقع 1994 مليون سهم وبقيمة إجمالية وصلت إلى 3143 مليون دينار.

ويبلغ عدد المستثمرات الأردنيات في بورصة عمان 113.4 ألف مستثمرة وبنسبة 40.8% من مجموع المستثمرين مقابل 143.2 ألف مستثمر أردني بلغت نسبتهم 51.6% من مجموع المستثمرين، كما يبلغ عدد المساهمات 221.7 ألف مساهمة من مجموع المساهمين وبنسبة 37.9%، وعدد المساهمين 323.2 ألف مساهم وبنسبة 55%، وتوزعت باقي النسب والبالغة 6.8% على المستثمرين العرب والأجانب ذكوراً وإناثاً.

وتشير البيانات التحليلية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية في الأردن، إلى وجود تراجع طفيف في عدد الأسهم التي تملكها الأردنيات مع ارتفاع قيمتها بحوالي 6.5 مليون دينار، مقارنة بالبيانات الصادرة خلال نيسان 2016، إذ كانت الأردنيات يملكن 4.9% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة ببورصة عمان بقيمة إجمالية بحدود 831 مليون دينار.

وتظهر الارقام المقارنة وجود فارق كبير ما بين معدل حصة الأردنية (مساهمة ومستثمرة) بالدينار مقارنة بحصة الأردني (مساهم ومستثمر)، إذ بلغت حصة الأردنية 2498 ديناراً مقابل 6739 ديناراً حصة الأردني.

وهذا الفارق الكبير بين الحصتين هو -كما تقول جمعية “تضامن” النسائية- مؤشر حقيقي على الفجوة الاقتصادية بين الجنسين والتي ساهمت فيها عوامل كثيرة منها حرمان النساء من الميراث وضعف ملكية النساء للأراضي والعقارات، وضعف قدرتهن للوصول إلى الموارد المختلفة، وتدني مستوى مشاركتهن الاقتصادية، وتدني وصولهن لمواقع صنع القرار الاقتصادية.