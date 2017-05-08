أسهم أوروبا تهبط بعد فوز ماكرون كما هو متوقع

المصدر: ميلانو - إرم نيوز

سجلت الأسهم الأوروبية مستويات مرتفعة جديدة لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، قبل أن تهبط متأثرة بقطاع البنوك والأسهم المرتبطة بالموارد الأساسية مع بعض البيع لجني الأرباح إثر النتيجة المتوقعة لانتخابات الرئاسة الفرنسية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4%، بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من تسع سنوات في حين لم يسجل المؤشر داكس الألماني تغيرا يذكر ليظل قرب مستويات قياسية مرتفعة.

وفاز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون برئاسة لفرنسا، على حساب مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان التي كانت تهدد بإخراج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وتحولت أسهم البنوك، الأكثر حساسية للعوامل السياسية من القطاعات الأخرى، إلى الانخفاض أيضا.

وانخفض مؤشر بنوك منطقة اليورو 0.7%، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. وهبطت أسهم بنكي “بي.أن.بي” باريبا وسوسيتيه جنرال الفرنسيين أكثر من 1%.