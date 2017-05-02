ترامب يدرس تفكيك البنوك العملاقة لرفع الضغط عن المستهلكين

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدرس، بجدية تفكيك بعض البنوك الأمريكية العملاقة، للحد من سطوتها على المستهلكين ولمكافحة الركود.

وأضاف ترامب في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ”، أنه بهذه الخطوة “يريد إحياء النهج الذي استُخدم أيام الركود الاقتصادي، واستهدف إيجاد فواصل حماية للمستهلكين من سطوة البنوك الاستثمارية”.

وكان ترامب استخدم خلال حملته الانتخابية شعارات تدعو لما أسماه “نسخة القرن الـ21 من إجراءات مكافحة الركود التي اتخذت عام 1933”. وكان شعاره ذلك يشير إلى مسؤولية البنوك العملاقة عن انفجار أزمة 2008 وتداعياتها في الركود الاقتصادي.

وكان وزير الخزانة ستيفن موتشن، ومدير مجلس الشؤون الاقتصادية غاري كوهن، القادمين من بنك “غولدمان ساكس”، وعدا بأن يقدما كل المساعدة في موضوع تفكيك المصارف العملاقة لرفع الضغط عن المستهلكين.