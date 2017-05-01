الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع صعود الأسهم وعوائد السندات الأمريكية

المصدر: وكالات

هبطت أسعار الذهب حوالي 1% اليوم الاثنين، مسجلة أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع تحت ضغط من ارتفاع الأسهم الأمريكية واتفاق لتمويل وكالات الحكومة الأمريكية وهو ما قلص الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وصعدت الأسهم الأمريكية مع ارتفاع سهم آبل إلى مستوى قياسي بينما ارتفعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.82% إلى 1257.25 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية التعاملات في السوق الأمريكي بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1253.58 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 11 أبريل نيسان وأعلى قليلا من متوسطه المتحرك في 200 يوم البالغ 1251.93 دولار.

وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1% لتبلغ عند التسوية 1255.50 دولار للأوقية.

وأغلقت أسواق مالية كثيرة في آسيا وأوروبا في عطلة عيد العمال.

وانخفضت الفضة 1.75% إلى 16.89 دولار للأوقية بعدما هبطت في وقت سابق إلى 16.78 دولار.

وتراجع البلاتين 1.31% إلى 931.20 دولار للأوقية بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 923 دولارا وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

وانخفض البلاديوم 1.01% إلى 815.22 دولار للأوقية.