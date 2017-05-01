بورصات الخليج ترتفع وأسهم “أمانات” تهيمن على التعاملات في دبي

المصدر: وكالات

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الإثنين، بينما صعد سهم أمانات القابضة التي تستثمر في الرعاية الصحية والتعليم 4.5% مشكلا ما يزيد عن 40% من حجم التعاملات في بورصة دبي.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.8% وكان سهم أمانات الأكثر نشاطا في البورصة وشهد أكثف تداول له منذ نوفمبر تشرين الثاني. وسيبدأ تداول سهم أمانات، وهو منخفض السعر ويستهدفه في بعض الأحيان المضاربون على الأجل القصير، دون الحق في توزيعات الأرباح في الرابع من مايو أيار.

لكن سهم أرامكس للخدمات اللوجستية تراجع 1.5% بعدما سجلت الشركة هبوطا بلغ 5% في الأرباح الفصلية نظرا لارتفاع المخصصات المتعلقة ببرنامج للحوافز.

وأغلق سهم الاتحاد العقارية مرتفعا 3.9% مع خلاف حول عضوية مجلس إدارة الشركة تسبب في تقلبات في التداول.

وقالت الاتحاد العقارية أمس الأحد إن رئيس مجلس إدارتها خالد جاسم بن كلبان ومديرين آخرين تم استبدالهم بعدما تنحوا في أعقاب تصويت المساهمين بمنع أعضاء مجلس الإدارة من تولي مراكز في شركات منافسة. وبن كلبان هو العضو المنتدب لدبي للاستثمار. لكن الشركة نشرت بيانا بعد ذلك نقلت فيه عن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قولها إن بن كلبان والمديرين الآخرين نفوا أنهم استقالوا. ولم توضح الشركة أسباب التعارض مع بياناتها السابقة.

وأغلق سهم دبي للاستثمار، التي لها مشروع مشترك مع الاتحاد العقارية، مستقرا.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8% مع صعود سهم بنك أبوظبي التجاري 1.5%. وسجل المصرف زيادة بلغت 8% في أرباح الربع الأول من العام إلى 1.11 مليار درهم مقابل متوسط توقعات محللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز للأنباء لربح قدره 995.4 مليون درهم.

وصعد سهم دار الأركان لمواد البناء 3% بعدما نقلت صحيفة البيان عن رئيس مجلس إدارتها جمال سالم الظاهري قوله إن الشركة تدرس الاندماج مع شركات أخرى لم يسمها.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1% مع تراجع سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 4.1%. وكان السهم قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ 10% أمس الأحد بعدما سجلت الشركة أرباحا فصلية أفضل من المتوقع.

لكن سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ارتفع 1%. وأعلنت سابك، وهي واحدة من أكبر الشركات المنتجة للبتروكيماويات في العالم، نتائجها المالية الفصلية بعد إغلاق جلسة التداول حيث سجلت قفزة 80% في صافي ربح الربع الأول من العام عن الفترة المماثلة من العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار البيع لمنتجاتها.

وارتفع سهم السعودية للتنمية الصناعية، وهي منتج آخر للبتروكيماويات، 0.4% بعدما قالت الشركة إنها تحولت لتسجيل صافي ربح طفيف مقابل خسارة قبل عام.

وارتفع سهم فواز عبد العزيز الحكير لمتاجر التجزئة 3.1% إلى 36.70 ريال بعدما عينت الشركة رئيسا تنفيذيا جديدا. ورفعت المجموعة المالية هيرميس تقييمها للسهم إلى توصية “بالشراء” من “محايد” وكذلك سعره المستهدف إلى 44 ريالا من 27 ريالا.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.5% مع صعود سهم أزدان القابضة 6% بعدما سجلت شركة الاستثمار العقاري زيادة بلغت 62% في صافي ربح الربع الأول.

لكن سهم صناعات قطر، المنتجة للبتروكيماويات والمعادن، هبط 1.3%.

وأغلقت بورصتا مصر والبحرين اليوم الإثنين في عطلة عامة.

مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. انخفض المؤشر 0.1% إلى 7004 نقاط.

دبي.. زاد المؤشر 0.8% إلى 3441 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.8% إلى 4558 نقطة.

قطر.. صعد المؤشر 0.5% إلى 10110 نقاط.

الكويت.. تراجع المؤشر 0.7% إلى 6793 نقطة.

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.3% إلى 5529 نقطة.