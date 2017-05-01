الذهب يهبط مع ارتفاع الأسهم والدولار

المصدر: وكالات – إرم نيوز

هبطت أسعار الذهب الاثنين في تعاملات هزيلة مع ارتفاع الدولار في ظل انحسار فرص إغلاق الحكومة الأمريكية ومع ارتفاع الأسهم الذي قلص الإقبال على المعدن الأصفر غير المدر لعائد.

وانخفض الذهب 0.4% في المعاملات الفورية إلى 1262.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0900 بتوقيت غرينتش.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4% أيضا إلى 1263.90 دولار للأوقية. وكثير من الأسواق المالية في آسيا وأوروبا مغلقة اليوم الاثنين بمناسبة عيد العمال.

وعوضت الأسهم الآسيوية الخسائر المبكرة لتغلق مرتفعة اليوم الاثنين وتفوقت الأسهم اليابانية في أدائها بفعل نتائج مالية جيدة بينما استعاد الدولار قوته إذ بدا أن الحكومة الأمريكية ستتفادى الإغلاق على الأرجح.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 99.098 .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 17.09 دولار للاوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر عند 17.025 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض البلاتين 0.7% إلى 937 دولارا للأوقية. وكان المعدن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عند 934.50 دولار للأوقية.

ولم يسجل البلاديوم تغيرا يذكر ليستقر عند 823.48 دولار للأوقية. وارتفع المعدن لأعلى مستوى في أكثر من عامين عند 831.50 دولار للأوقية يوم الجمعة.