“أبوظبي والسعودية” تنجوان من هبوط جماعي للبورصات العربية

المصدر: وكالات- إرم نيوز

تراجعت معظم البورصات العربية في تداولات أبريل/ نيسان الماضي، إثر تضرر معنويات المستثمرين سلبًا، جراء هبوط أسعار النفط، وتراجع الخام الأمريكي دون حاجز 50 دولارًا للبرميل، فيما نجت بورصتا أبوظبي والسعودية من موجة الهبوط هذه.

وقال إبراهيم الفيلكاوي، المحلل الفني لمركز الدراسات المتقدمة بالكويت: “لا تزال أسواق الأسهم الخليجية تتحرك في تجاه سلبي، مدفوعة بهبوط النفط في الأسواق العالمية وغياب المحفزات”.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران، بنسبة 3.4%، لتصل إلى 51.73 دولار للبرميل، وفق حسابات أجرتها “الأناضول”.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي “نايمكس” تسليم مايو/ أيار، بنسبة 2.5%، لتغلق عند 49.33 دولار للبرميل.

وأضاف الفيلكاوي: “ربما نشهد بعض الارتداد الصعودي في تداولات مايو/ أيار الجاري، لكن ستظل النظرة السلبية مسيطرة على أداء الأسواق لحين ظهور محفزات إيجابية جديدة”.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيس بنسبة 4.22%، لتصل إلى 12433.6 نقطة، مدفوعًا بضغوط بيع محلية، فيما خسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 6.3 مليار جنيه (349 مليون دولار).

وتراجعت بورصة قطر بنسبة 3.14%، إلى 10064.35 نقطة، فيما خسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 14 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، مدفوعًا بتراجع 32 سهماً من إجمالي 44 جرى التداول عليها.

وهبطت بورصة الأردن بعد صعودها على مدار شهري مارس/ آذار، وفبراير/ شباط الماضيين، ونزل مؤشرها الرئيس بنسبة 2.89% إلى 2185.26 نقطة، مسجلاً أدني مستوياته في شهرين ونصف الشهر، بضغط تراجع بعض الأسهم القيادية.

وهبطت مؤشرات الكويت الرئيسة الثلاثة، وانخفض المؤشر السعري بنسبة 2.65% إلى 6843.01 نقطة، وهبط المؤشر الوزني بنحو 1.2% إلى 408.31 نقطة، وأغلق مؤشر “كويت 15″، للأسهم القيادية، عند 1.55% وصولًا إلى 919.38 نقطة.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.88% إلى 3414.93 نقطة مع تراجع أسهم القطاع العقاري والاستثمار يتصدرهما “داماك” و”سوق دبي المالي” بنحو 10.6% و8% على الترتيب.

فيما صعد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.78% إلى 4522.56 نقطة مدفوعًا بمكاسب أسهم الطاقة يتصدرها “طاقة” بنسبة 28% وارتفاع أسهم البنوك بقيادة “أبوظبي الوطني”.

وتراجع مؤشر بورصة البحرين العام بنسبة 1.5%، إلى 1335.67 نقطة مع نزول أسهم قطاع الاستثمار والبنوك والخدمات بنحو 3.8% و0.67% و0.44% على الترتيب.

وجاءت بورصة مسقط في ذيل القائمة بانخفاض قدره 0.67% إلى 5513.52 نقطة مع انخفاض أسهم القطاع الصناعي بنسبة 4.5% والخدمات بنسبة 2.23%.

في المقابل، ارتفعت بورصة السعودية، الكبرى في العالم العربي، وزاد مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.17% إلى 7013.47 نقطة بمكاسب سوقية بلغت نحو 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار) بفضل ارتفاعات أسهم البنوك والاتصالات.