بورصة دبي مستقرة قرب أقل مستوى في 4 أشهر ونصف الشهر

المصدر: دبي - إرم نيوز

استقر مؤشر دبي ليظل قرب أدنى مستوياته في أربعة أشهر ونصف الشهر مع انخفاض 12 سهمًا وارتفاع أحد عشر.

وتصدرت الحركة في السوق الأسهم التي يقبل عليها متعاملو اليوم الواحد المحليون ليقفز سهم مجموعة “جي.اف.اتش” المالية 4.8 % لكن سهم “أرابتك” للبناء نزل 0.8 %.

وفي أبوظبي زاد المؤشر 0.3 % مدعومًا بالأسهم القيادية حيث ارتفع سهم اتصالات 1.2 % وسهم الدار العقارية 0.5 %.

وصعد سهم صناعات قطر أكبر منتج بتروكيماويات قطري 0.7 % بعد أنباء أن وحدة لها وقعت اتفاق توريد مع قطر للبترول.

لكن الأسهم القطرية الأخرى انخفضت ليتراجع المؤشر 0.2%. وكان سهم “فودافون” قطر هو الأسوأ أداء بهبوطه 1.4%.