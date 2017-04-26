الذهب يصعد من أدنى مستوى في أسبوعين

المصدر: وكالات

صعدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين؛ لكن بعض المحللين يتوقعون المزيد من التراجع في الأسعار مع انحسار المخاوف السياسية.

وبحلول الساعة 1005 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1264.40 دولار للأوقية (الأونصة). ووصل الذهب في وقت سابق من الجلسة إلى 1260.90 دولار للأوقية وهو أضعف مستوى منذ 11 أبريل / نيسان.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1265.80دولار للأوقية.

وفقد الذهب نحو 3 % منذ لامس أعلى مستوى في خمسة أشهر يوم 17 أبريل / نيسان.

وتبددت المخاوف بشأن الوضع السياسي في فرنسا بعد فوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة في حين انحسر القلق من توقف العمل بأجهزة الحكومة الأمريكية ما قلص الشهية للذهب وهو من أصول الملاذ الآمن.

وتضرر الذهب أيضًا بالإقبال على الأصول عالية المخاطر مع صعود البورصات العالمية لمستويات قياسية اليوم بعد نتائج أرباح قوية وتوقعات بخفض الضريبة للشركات الأمريكية.

واستقر السعر الفوري للفضة عند 17.55 دولار للأوقية بعد انخفاضها لأدنى مستوى في شهر عند 17.49 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.1% إلى 949 دولارًا للأوقية وصعد البلاديوم 0.1 % إلى 801.50 دولار للأوقية.