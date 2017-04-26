بعد يومين من بدء تطبيقه.. البورصة السعودية تعلن نجاح نظام “T+2”

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” المشغلة للبورصة المحلية، اليوم الأربعاء، نجاح تطبيق المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2).

واكتملت يوم أمس الثلاثاء، تسوية الصفقات التي تم تنفيذها، الأحد.

وبدأت البورصة السعودية، الأحد الماضي 23 أبريل/نيسان الجاري، تطبيق نظام التسوية (T+2) لطلب ود المستثمرين الأجانب، وفق الأناضول.

وبهذا الإجراء أيضًا، تستعد المملكة لاستقبال أكبر اكتتاب محتمل في العالم، والخاص بشركة “آرامكو السعودية” أكبر شركة نفط في العالم.

وكانت البورصة السعودية، الأكبر في المنطقة، تطبق نظام التسوية “T+0” الذي يقضي بتسوية الصفقات في اليوم نفسه.

وأضافت “تداول” اليوم، أن الآلية الجديدة تتماشى مع آليات التسوية المطبقة في غالبية الأسواق المالية العالمية، وتم إتمام مراحل الجاهزية الفنية والتقنية التجريبية كافة للأنظمة وربطها مع جميع أعضاء السوق.

وتهدف آلية التسوية الجديدة إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين من خلال توفير المدة اللازمة للتحقق من صحة إجراءات الصفقات، كما تؤدي إلى توحيد مدد تسوية صفقات جميع فئات الأوراق المالية المدرجة، بحسب بيان “تداول”.

والبورصة السعودية هي الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 176 شركة مدرجة موزعة على 20 قطاعًا.