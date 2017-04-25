تماسك بورصتي دبي وقطر رغم نتائج فصلية ضعيفة والسعودية تتراجع

المصدر: وكالات

تماسكت أسواق الأسهم الخليجية المتعرضة لتعاملات المستثمرين الأجانب، اليوم الثلاثاء، حيث أبدت بورصتا دبي وقطر مرونة في مواجهة نتائج مالية مخيبة للآمال من شركات كبرى.

ففي دبي، تراجع سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 3% بعدما سجلت الشركة هبوطًا بلغ 24% في صافي ربح الربع الأول من العام إلى 364.9 مليون درهم (99.35 مليون دولار).

وكان محللون لدى سيكو البحرين قد توقعوا صافي ربح لدو قدره 447.33 مليون درهم في حين توقعت المجموعة المالية هيرميس 474.02 مليون درهم.

وهوى سهم داماك العقارية، التي لم تعلن بعد نتائجها المالية، 8% مع تداوله اليوم بدون الحق في توزيعات الأرباح.

وهبط سهم شعاع كابيتال 0.6% بعد استئناف تداوله عقب مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق اليوم. وتحولت شركة الاستثمار إلى تسجيل صافي ربح بلغ 24.8 مليون درهم في الربع الأول مقابل خسارة صافية قدرها 28.5 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ورغم ذلك، زاد مؤشر سوق دبي 0.1% وأغلق سهم إعمار العقارية مرتفعًا بنفس النسبة.

وفي قطر، صعد مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية 0.4% بعدما هبط في معظم جلسة التداول.

وسجل المصرف هبوطًا على أساس سنوي بلغ 6.5% في صافي ربح الربع الأول إلى 510 ملايين ريال (140 مليون دولار) دون متوسط توقعات ثلاثة محللين عند 517.1 مليون ريال.

وانخفض سهم الملاحة القطرية 0.3% إلى 70.50 ريال.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 236 مليون ريال في الثلاثة أشهر حتى 31 مارس/ آذار بانخفاض قدره 33% عن الفترة المماثلة من العام الماضي ودون توقعات المحللين لدى كيو.إن.بي للخدمات المالية البالغة 369.2 مليون ريال.

ورغم ذلك، أغلق مؤشر بورصة قطر مستقرًا مع تعويض بعض الخسائر بفعل صعود سهم أوريدو للاتصالات 1.2% وسهم فودافون قطر 1%.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8% مع صعود سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.4% بعدما سجل البنك زيادة قدرها 20% على أساس سنوي في صافي ربح الربع الأول ليصل إلى 577.5 مليون درهم.

وحققت أسهم بنوك أخرى أداء قويًا مع ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول 1.4%.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9% متأثرًا بشكل كبير بقطاع البتروكيماويات مع هبوط العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت مقتربة من أدنى مستوياتها في أربعة أسابيع حول 51.70 دولار للبرميل. وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ذو الثقل في السوق 1.5%.

ولم تعلن معظم الشركات المنتجة للبتروكيماويات بعد نتائجها المالية حيث منحها المنظمون مهلة إضافية 15 يومًا لإعلان النتائج بعد تحولها إلى معايير المحاسبة الدولية آي.إف.آر.إس من المعايير المحاسبية المحلية.

لكن سهم فواز الحكير للتجزئة وإدارة مراكز التسوق قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ 10% للجلسة الثانية على التوالي. وسجلت الشركة يوم الأحد قفزة كبيرة في صافي الربح رغم انخفاض بسيط في المبيعات.

وكانت بورصتا مصر وسلطنة عُمان مغلقتين اليوم في عطلة عامة.

مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. تراجع المؤشر 0.9% إلى 6916 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.1% إلى 3433 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.8% إلى 4565 نقطة.

قطر.. صعد المؤشر 0.04% إلى 10157 نقطة.

الكويت.. أغلق المؤشر مستقرًا عند 6831 نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر 0.1% إلى 1337 نقطة.