الاحتياطيات الأجنبية الإماراتية ترتفع 6% خلال مارس الماضي

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطي مصرف الإمارات المركزي من الأصول الأجنبية، بنسبة 6.1% في آذار/ مارس الماضي على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ كانون أول/ ديسمبر 2015.

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي الإماراتي، حتى نهاية آذار/ مارس، نحو 325 مليار درهم (88.5 مليار دولار)، صعودًا من 306.2 مليار درهم (83.4 مليار دولار)، في مارس 2016.

وأرجعت البيانات المنشورة على موقع مصرف الإمارات المركزي، زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي السنوي إلى ارتفاع الودائع الأجنبية في شباط/ فبراير الماضي إلى 178.8 مليار درهم (48.7 مليار دولار)، في حين كانت 132.7 مليار درهم (36 مليار دولار) في نفس الشهر من العام الماضي.

ولفتت البيانات إلى أن الأصول الأجنبية زادت بنسبة 5.5% على أساس شهري، مقارنة بنحو 307.94 مليار درهم (83.9 مليار دولار) في شباط/ فبراير الماضي.

ويعتبر مستوى الاحتياطي الأجنبي الإماراتي لشهر آذار/ مارس الماضي، الأدنى منذ 15 شهرًا، أي منذ ديسمبر 2015.

وتتكون احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، من الودائع والاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، إضافة إلى سندات حكومة دبي وأصول أجنبية أخرى.

وكان البنك المركزي الإماراتي، قام بتعديل الأرقام وأعاد حساب البيانات التاريخية اعتبارًا من حزيران/ يونيو 2015 مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقوّمة بالعملة الصعبة.

وتبلغ قيمة السندات المصدرة من حكومة إمارة دبي نحو 36.72 مليار درهم (10 مليارات دولار)، بحسب إحصاءات سابقة للمصرف المركزي الإماراتي.