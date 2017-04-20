بورصات الخليج تتراجع مع هبوط النفط

المصدر: وكالات- إرم نيوز

ضغطت عمليات جني للأرباح ونتائج مالية ضعيفة للربع الأول من العام على أسواق الأسهم الخليجية، اليوم الخميس، بينما هبطت البورصة السعودية بفعل تراجع أسهم قطاع البتروكيماويات بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط، لكن سهمي الاتحاد العقارية في دبي وطاقة في أبوظبي خالفا الاتجاه النزولي بالمنطقة وحققا مكاسب كبيرة.

وهبط مؤشر سوق دبي 1% مع تراجع سهم أرابتك 4.4 % وقفز سهم شركة البناء التي تواجه صعوبات مالية بنحو 11 % أمس الأربعاء بعدما وافق المساهمون على خطة لإعادة هيكلة رأس المال.

لكن سهم الاتحاد العقارية قفز 5.8 % ليغلق عند 1.03 درهم في أكثف تداول له منذ 23 يناير/كانون الثاني وشكل نحو نصف إجمالي حجم التعاملات في السوق.

وقال مديرو صناديق ومتعاملون إن تلك القفزة ليس وراءها سبب واضح وربما تكون مرتبطة بأنباء إيجابية لم يكشف عنها النقاب بعد.

وفي أبوظبي، قفز سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 7.1 % في تداول مكثف جدًا بعدما أبلغ الرئيس التنفيذي للعمليات في طاقة أن الشركة ربما تبيع بعض أصول النفط والغاز في أمريكا الشمالية لجمع أموال لأنشطتها الأساسية.

وعلى الرغم من ذلك، دفع جني الأرباح في أسهم أخرى المؤشر العام لسوق أبوظبي للهبوط 0.2 %، وأغلق سهم بنك أبوظبي الأول منخفضًا 0.5 % بعدما صعد بنحو 1.4 % أثناء الجلسة.

وأعلن البنك الذي تشكل في الأول من أبريل /نيسان من اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول عن زيادة 12.4 % في صافي الربح المجمع للربع الأول من العام إلى 2.93 مليار درهم (798 مليون دولار).

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.7 % مع هبوط نحو ثلثي أسهم شركات البتروكيماويات المدرجة، وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ذو الثقل في السوق 1.3 %.

وهبطت أيضًا معظم أسهم البنوك مع تراجع سهم البنك السعودي للاستثمار 1.6 % وكان الأسوأ أداء في البورصة.

وأعلنت جميع البنوك السعودية نتائجها المالية للربع الأول من العام، والتي جاءت متباينة إلا أن معظمها تجاوز توقعات المحللين.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق السعودية 2.5 % على مدى الأسبوع مسجلا أسوأ أداء في منطقة الخليج.

وفي الدوحة، هوى سهم الخليج الدولية للخدمات 5 % بعدما سجلت الشركة انخفاضًا بلغ 81 % في ربح الربع الأول إلى 15 مليون ريال (4.1 مليون دولار) بأقل كثيرًا من توقعات كيو.إن.بي للخدمات المالية عند 452 مليون ريال وألفا مينا التي توقعت ربحًا قدره 378 مليون ريال.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.5 % اليوم الخميس وتراجع 2 % على مدى الأسبوع.

وزاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.1 % في تداول ضعيف للغاية، وقفز سهم أوراسكوم كونستراكشون 5.1 % بفعل أنباء عن بدء تشغيل مصنع كبير للسماد النيتروجيني أقامته الشركة في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من ذلك، تجاوزت الأسهم الخاسرة تلك التي حققت مكاسب من حيث العدد بواقع 124 سهمًا إلى 46 سهمًا.