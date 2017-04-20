صندوق النقد: مصر بحاجة لمزيد من الخطوات لمعالجة التضخم

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن لاغارد قولها إنها ناقشت مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تقدم مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي في بيان أن “مصر تنفذ برنامجا قويا للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى مساعدة الاقتصاد على العودة إلى مستوى يتناسب مع إمكاناته الكامنة، وتحقيق معدلات نمو أعلى وخلق المزيد من فرص العمل”.