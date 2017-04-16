هبوط 7 بورصات عربية الأسبوع الماضي رغم مكاسب النفط‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

هبطت سبع بورصات عربية في تداولات الأسبوع الماضي متجاهلة مكاسب النفط في الأسواق العالمية، ونتائج قوية للشركات في الربع الأول.

وقال إيهاب سعيد، مدير البحوث الفنية لدى “أصول” المصرية للوساطة في الأوراق المالية: “ما تزال أسواق الأسهم العربية تعاني ضغوطاً بيعية وانخفاضاً ملحوظاً في السيولة، لتتجاهل بذلك مكاسب النفط القوية وتغلق معظمها على هبوط”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.2%، إلى 55.89 دولار للبرميل مقابل 55.24 دولارللبرميل.

فيما زادت عقود الخام الأمريكي “نايمكس” تسليم مايو/ أيار بنسبة 1.8% لتغلق عند 52.24 دولار للبرميل مقابل نحو 53.18 دولار للبرميل في الأسبوع السابق عليه.

وأضاف سعيد: “نعتقد أن نتائج الشركات الفصلية ستغير مجريات الأمور في الأسواق للفترة القادمة.. وقد نشهد ارتدادة صعودية في أداء غالبية الأسواق خصوصاً الإمارات والكويت”.

وجاءت بورصتا الإمارات في صدارة الخاسرين، وهبط مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 2.1% إلى 4518.14 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.46 مليار درهم (1.76 مليار دولار) وسط انخفاض ملحوظ في مستويات السيولة مع تراجع أسهم البنوك والعقارات.

ونزل مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.6% إلى 3509.34 نقطة مع نزول أسهم العقارات يتصدرها “إعمار العقارية” بنسبة 4.48 % و”ديار” بنسبة 4.67% و”أرابتك” بنسبة 2.95%.

وتراجعت بورصة مصر مع تضرر معنويات المستثمرين على وقع تفجير كنيستين في طنطا والإسكندرية، ونزل المؤشر الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 1% إلى 12967.38 نقطة وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 1.7 مليار جنيه (93.6 مليون دولار).

وهبطت بورصة مسقط بنسبة 0.74% إلى 5571.62 نقطة مع نزول أسهم القطاع الخدمي والصناعي بنسبة 1.21% و0.99% على الترتيب.

وتراجعت بورصة الأردن بنسبة 0.6% إلى 2228.88 نقطة مع تراجع أسهم قطاع الخدمات يتقدمها “أورانج” و”الكهرباء الأردنية”.

وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.31% إلى 7007.89 نقطة، وتراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.89%، فيما أغلق مؤشر “كويت 15″، للأسهم القيادية، فاقداً ما نسبته 1.56%، فيما انخفضت القيمة السوقية للأسهم بنحو 260 مليون دينار (853.2) مليون دولار.

وجاءت بورصة قطر في ذيل القائمة بانخفاض محدود بلغت نسبته 0.04% إلى 10451.47 نقطة مع تراجع أسهم 31 شركة من إجمالي 44 جرى التداول عليهما.

في المقابل، انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.21% إلى 1356.22 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك تتصدرها “البحرين والكويت” بنسبة 10.06%، وصعود أسهم الخدمات تتقدمها “مؤسسة ناس” بنسبة 5.97%.

وأغلقت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على ارتفاع هامشي بنسبة 0.02% إلى 7076.92 نقطة مع تراجع ملحوظ في مستويات السيولة بنسبة 0.3% إلى 15.09 مليار ريال (4.02 مليار دولار)، وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 1.08 مليار ريال (288 مليون دولار).