الدول العربية تغيب عن قائمة أفضل البلدان لإطلاق مشاريع تجارية في 2017

المصدر: عمان - إرم نيوز

غابت الدول العربية وكذلك دول أمريكا الجنوبية وشرق آسيا عن قائمة التصنيف العالمي لأفضل تسعة بلدان في العالم لإطلاق مشروع تجاري لعام 2017.

المؤشر الذي جمعته جامعة “وارتون” وشركة لأبحاث السوق ، ونشرته “بيزنيس انسايدر”، رصد بلدانًا تمثل 95% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، معتمدًا في التصنيف على مجموعة كبيرة من العوامل من بينها ريادة الأعمال، والتراث، وجودة الحياة، والانفتاح على الأعمال التجارية وتكاليف التصنيع، ومستوى البيروقراطية، والبيئة الضريبية، وشفافية الممارسات الحكومية، وحجم الفساد.

وجاءت بنما التي تربط بين كوستاريكا وأمريكا الجنوبية في صدارة القائمة مع أنها تعتبر ملاذًا ضريبيًا متهمًا بالفساد، تلتها في القائمة لوكسبمورج المعروفة بالحوافز الضريبية الضخمة التي تقدمها للشركات للانتقال إليها.

وجاءت سويسرا في المرتبة الثالثة تليها الدنمارك ثم فنلندا والسويد وكندا ونيوزيلندا والنرويج.