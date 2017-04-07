24 مليار دولار سندات خليجية في الربع الأول من السنة

المصدر: ارم نيوز- برلين

ارتفعت مبيعات السندات الخليجية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة %359 لتبلغ 24.2 مليار دولار، في ظل تجاوز طلب المقترضين على الأموال قوة البنوك المحلية على الإقراض نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وحسب كشوف بلومبيرغ، فقد سجلت إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي من السندات بالعملات الصعبة نمواً تجاوز أربعة أضعاف في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2016. وساعد على هذا الارتفاع إصدار الحكومة الكويتية سندات بقيمة 8 مليارات دولار، إضافة إلى الإصدار العُماني بقيمة 5 مليارات دولار في المقابل.

ومن المعروف أن السندات توفر مدة استحقاق أطول، وكميات كبيرة من التمويل بأسعار معقولة، مع جذب السيولة الدولية. وحسب الوكالة الأمريكية فإن منح القروض المشتركة، الذي ظل بصورة تقليدية المصدر المفضل للمقترضين الخليجيين، يواجه أسوأ أعوامه منذ عام 2010.