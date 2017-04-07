أسهم أوروبا تتراجع صباحًا بفعل قطاعي التعدين والخدمات المالية

المصدر: لندن - إرم نيوز

انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، لتتجه صوب تسجيل خسارة أسبوعية محدودة مع اقتفاء المؤشرات الرئيسة إثر الاتجاه النزولي للأصول العالية المخاطر.

وتراجع مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية 0.3% مع هبوط نسبته 1% لمؤشر قطاع الموارد الأساسية الذي شكل أكبر ضغط على السوق الأوروبية، في حين انخفضت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات ماعدا اثنين، وخسر مؤشر “ستوكس” 0.5% منذ بداية الأسبوع.

وتتجه أسهم البنوك لتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية في أكثر من شهر وانخفض مؤشر القطاع 0.5% اليوم.

وارتفعت أسهم قطاع النفط 0.3% بعدما قفزت أسعار الخام أكثر من اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياتها في شهر في استجابة سريعة للضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على قاعدة جوية سورية بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويترقب المستثمرون بيانات عن قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا ووظائف القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وهبط سهم شركة أوكادو البريطانية لمبيعات البقالة على الإنترنت 6.5% ليتصدر قائمة الخاسرين في أوروبا بعدما خفض “يو.بي.إس” تصنيف السهم إلى توصية بالبيع من توصية بالشراء.

في الوقت نفسه صعد سهما “ستاندرد لايف” و”أبردين أسيت مانجمنت” 2.8% و2.7% على الترتيب ليتصدرا قائمة الرابحين في أوروبا.

ووجد سهم “راندجولد ريسورسيز” دعمًا في صعود سعر الذهب إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة ليرتفع السهم 2.1%.

وعند الفتح تراجع “فايننشال تايمز 100” البريطاني 0.2% في حين انخفض “كاك 40” الفرنسي 0.4% عند الفتح.