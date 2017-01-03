الدولار يعاود الصعود ويسجل أعلى مستوى في أسبوعين أمام الين

المصدر: وكالات

سجل الدولار الأمريكي أكبر زيادة له في أسبوعين اليوم الثلاثاء، أول أيام التداول الكاملة بالأسواق الأوروبية في 2017 مع عودة المتعاملين والمستثمرين في لندن ليصعد الدولار إلى نطاق واحد بالمئة من أعلى مستوى في ديسمبر كانون الأول.

أما اليوان الصيني وهو من علامات الاستفهام الكبرى في يناير كانون الثاني فأثبت المزيد من الاستقرار في الأسواق الخارجية التي يجري فيها تداوله بحرية أكبر إذ ساعده مسح متفائل لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية على الارتفاع 0.1% كما أعطى دعما للدولار الاسترالي أيضا.

وكان جني الأرباح في نهاية العام الماضي أوقف موجة صعود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات منافسة ما جعلها تنزل إلى 1.07 دولار لليورو.

وارتفعت العملة الأمريكية 0.6% اليوم ليجري تداولها عند 102.87 للمؤشر مقارنة مع أعلى مستوى في 14 عاما البالغ 103.65 والذي سجلته في العشرين من ديسمبر كانون الأول.

كما صعد الدولار 0.2% أمام اليورو إلى 1.0431 دولار و0.4% أمام العملة اليابانية إلى 118 ينا وهو أعلى مستوى في أسبوعين.

وكانت أحجام التداول ضعيفة في آسيا نظرا لعطلة الأسواق في اليابان لكن اليوان الصيني زاد 0.1% في التعاملات بالأسواق الخارجية بعدما أظهر مسح كايشين/ماركت أن نشاط المصانع الصينية نما أكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول ليصل الإنتاج إلى أعلى مستوى في نحو ست سنوات.