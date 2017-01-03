الذهب يبدأ عام 2017 مرتفعًا رغم قوة الدولار

المصدر: وكالات

بعد أن أنهى الذهب عام 2016 مرتفعا 8%، واصل المعدن الأصفر مكاسبه في العام الجديد، وصعد اليوم الثلاثاء، في أول أيام التداول في 2017 بفضل مشتريات فنية رغم قوة الدولار.

وفي الساعة 0641 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1158.10 دولار للأوقية (الأونصة) وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بالنسبة نفسها إلى 1158.50 دولار.

واليوم حافظ الدولار على مكاسبه الكبيرة واستأنف الصعود بعد أن شهد اضطرابا لفترة وجيزة في الأسبوع الماضي إذ أبقت توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية العام الجاري على المعنويات مرتفعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 1% إلى 16.10 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.7% إلى 905.95 دولار والبلاديوم 0.3% إلى 680.70 دولار.