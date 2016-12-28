تباين بورصات الخليج وصعود أسهم بتروكيماويات سعودية من الفئة الثانية

المصدر: وكالات

تباينت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية في تعاملات هادئة اليوم الأربعاء، بينما شهدت بعض أسهم البتروكيماويات السعودية صعودا حادا مع ارتفاع أسعار النفط الليلة الماضية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية في جزء كبير من جلسة التداول لكنه أغلق منخفضا 0.2% مع هبوط سهم السعودية للكهرباء 2.6%. وشهد السهم صعودا بعدما تعهدت الميزانية الحكومية لعام 2017 الأسبوع الماضي بزيادة أسعار الكهرباء.

وجاءت أسهم ثلاث شركات للبتروكيماويات في مقدمة الرابحين مع صعود سهم الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) بالحد الأقصى اليومي البالغ 10% بينما ارتفع سهم كيمائيات الميثانول (كيمانول) 8.5% وسهم السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 5.4%.

وقال مسؤولون أثناء عرض الميزانية إنهم سيحمون صناعة البتروكيماويات من الإجراءات التقشفية بتأجيل أي زيادات في أسعار الغاز اللقيم إلى عام 2019 على أقل تقدير.

وارتفع سهم أسواق عبد الله العثيم 3.7% بعدما قالت الشركة أنها تتوقع تحقيق مكسب رأسمالي بقيمة 112.1 مليون ريال (29.9 مليون دولار) من بيع مركز للتسوق في مدينة حائل.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.6% في حجم تداول متوسط مع هبوط سهم إعمار العقارية 2.5%.

وأغلق سهم الخليج للملاحة مستقرا بعدما صعد في إحدى مراحل الجلسة بنحو 1.9% بفعل أنباء بأن الشركة أسست شراكة مع سي كويست وهي شركة مقرها جنيف تقدم خدمات إدارة السفن والمشروعات البحرية. وقالت الخليج للملاحة إنها ستستفيد من الشراكة في توسعة أنشطتها في تلك المجالات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي شبه مستقر مدعوما بصعود سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 0.8%. وزاد مؤشر بورصة قطر 0.3% مع ارتفاع سهم الملاحة القطرية 2.0%.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6% مع تقلص حجم التداول بنحو النصف عن مستواه المرتفع أمس الثلاثاء.

وقفز سهم شركة القلعة 7.5% في تداول قوي على نحو غير معتاد للجلسة الثانية على التوالي. لكن سهم العربية لخليج الأقطان تراجع 4.7% بعدما صعد في وقت سابق من الأسبوع بفعل خطة مجلس إدارة الشركة لتقسيمها إلى شركتين.

مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. تراجع المؤشر 0.2% إلى 7241 نقطة.

دبي.. انخفض المؤشر 0.6% إلى 3520 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.1% إلى 4472 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى 10336 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 0.6% إلى 12260 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.1% إلى 5753 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 5765 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.2% إلى 1213 نقطة.