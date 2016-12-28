الذهب يستقر مع ارتفاع الدولار والأسهم الأوروبية

المصدر: وكالات

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتظل قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين، سجلته الجلسة الماضية متأثرة بارتفاع الدولار والأسهم الأوروبية.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية ليستقر عند 1138.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1304 بتوقيت غرينتش بعدما سجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 14 ديسمبر كانون الأول يوم الثلاثاء عند 1148.98 دولار للأوقية يوم الثلاثاء.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بواقع 1.10 دولار إلى 1139.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية 0.5% مع ترقب المستثمرين لنشر بيانات مبيعات المنازل الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني الساعة 1500 بتوقيت غرينتش.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.5% إلى 15.82 دولار للأوقية. وارتفع المعدن نحو 1.5% يوم الثلاثاء.

وانخفض البلاتين 0.3% إلى 897.51 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.9% إلى 677.10 دولار للأوقية بعدما ارتفع أكثر من 2% في الجلسة السابقة.