الدولار يرتفع والإسترليني يتراجع بعد عطلة عيد الميلاد

المصدر: وكالات

ارتفع الدولار مقابل الين وحفنة من العملات الرئيسية الأخرى، اليوم الثلاثاء، وسط تعاملات ضعيفة، بينما سجل الجنيه الإسترليني أكبر هبوط بين العملات تحت ضغط القلق من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الأخير لعام 2016 لا يزال الاتجاه نحو عملة أمريكية أقوى، إلا أن تراجع الدولار 1% قبل عيد الميلاد يشير إلى أن أي هجوم صوب مستوى 120 ينا أو الوصول إلى التساوي مع اليورو قد ينتظر حتى يناير كانون الثاني.

وبحلول الساعة 1250 بتوقيت غرينتش ارتفع الدولار 0.25% ليسجل 117.40 ين بينما صعد 0.1% مقابل اليورو إلى 1.0441 دولار.

ومع إغلاق الأسواق في هونج كونج وسيدني، لم يكن هناك أي رد فعل يذكر خلال التعاملات في آسيا تجاه بيانات التضخم اليابانية، إذ تراجعت أسعار المستهلكين الأساسية للشهر التاسع على التوالي على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني.

وفقد الين نحو 20% من قيمته منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني، ويقول البعض في طوكيو إن تباطؤ وتيرة ارتفاع عائدات أدوات الخزانة الأمريكية والمخاوف إزاء علاقة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مع الصين قد تدعم العملة اليابانية في المستقبل.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو 0.5% إلى 1.2243 دولار ليتم تداوله قرب أدنى مستوياته في 8 أسابيع والتي سجلها قبل عيد الميلاد.