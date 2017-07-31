شركات صينية تستثمر 300 مليون دولار في أبوظبي

من المقرر أن تبدأ 5 شركات صينية العمل بالمنطقة الصناعية في أبوظبي باستثمارات مبدئية قدرها 300 مليون دولار؛ ما يدعم خطط التنوع الاقتصادي في الإمارة.

وقال مسؤولون في أبوظبي إن الشركات، من إقليم “جيانغسو” على الساحل الشرقي للصين، وتعمل في قطاعات شتى من الكهرباء إلى المعادن والموارد الطبيعية والأنشطة المصرفية.

وتسعى الشركات الصينية بشكل متزايد لاستغلال الفرص في الخليج، إذ يسعى العملاق الاقتصادي الآسيوي للتوسع في الخارج لتحقيق طموح إعادة بناء طرق تجارة الحرير.

وصرح محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي أن الشركة وقعت اتفاقا لمدة 50 عاما مع شركة “جيانغسو” للتعاون والاستثمار الخارجي لتأجير 2.2 كيلومتر مربع بالمنطقة الصناعية في أبوظبي.

وقال إن الشركة الصينية ستوقع بدورها اتفاقات منفصلة مع 5 شركات صينية أخرى.

وقال الشامسي: “الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة سيسهم بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي؛ ما سيساعد في تنويع الموارد الاقتصادية غير النفطية”.

وفي العام الماضي فازت شركة “كوسكو شيبينغ بورتس ليمتد” الصينية بامتياز مدته 35 عاما لبناء وتشغيل رصيف حاويات في ميناء خليفة بعاصمة الإمارات العربية المتحدة. وقالت “كوسكو” في ذلك الحين إنها تنوي استثمار أكثر من 700 مليون دولار.

وأسست الإمارات والصين صندوقَ استثمار إستراتيجيًا مشتركًا بعشرة مليارات دولار في أواخر 2015 تقاسمت الدولتان تمويله.

وقال الشامسي إن “اتفاق التأجير هو الأكبر الذي يوقع في منطقة خليفة حتى الآن. وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة 100 كيلومتر مربع”.

وإقليم “جيانغسو” من أكبر المصدرين في الصين ويهدف الاتفاق للإسراع بخطى التجارة بين الصين والإمارات في إطار مبادرتي “الحزام والطريق” و”طريق الحرير البحري” الصينيتين.

وتابع الشامسي قائلاً إن “منطقة خليفة الصناعية، التي افتتحت في 2012، اجتذبت استثمارات بنحو 55 مليار درهم (15 مليار دولار) بنهاية العام الماضي من دول من بينها البرازيل والهند واليابان وبريطانيا في صناعات متنوعة من الغذاء والمعادن إلى البتروكيماويات والألومنيوم”.

والصين ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات وأكبر دولة مصدرة لها. وقال بيان لموانئ أبوظبي إن الإمارات تعد منفذا لنحو 60% من صادرات الصين لأسواق المنطقة بحجم تبادل سنوي يبلغ 70 مليار دولار.