مؤسسات ناشئة تتلقى تمويلاً لمشروعاتها من “إكسبو 2020 دبي” بنحو 100 مليون دولار

فاز نحو 30 مشروعًا لمؤسسات ناشئة في الشرق الأوسط وباقي أنحاء العالم بتمويل في إطار برنامج قيمته 100 مليون دولار لـ “إكسبو 2020 دبي” بهدف دعم الإبداع والحلول المبتكرة وتنمية المجتمع.

وأعلن “إكسبو 2020 دبي”، اليوم الاثنين عن تقديم منح تصل قيمة كل منها إلى نحو 100 ألف دولار، إلى 29 مشروعًا ضمن برنامج “إكسبو لايف”.

ويدعم “إكسبو لايف” الذي أطلق رسميا في كانون الثاني/ يناير “المشاريع التي تقدم حلولا خلاقة للتحديات الملحة التي تؤثر في حياة الناس أو تساعد في الحفاظ على عالمنا أو الجانبين معا”.

ومن أصل 575 مشروعا تأهل 33 للقائمة القصيرة وفي النهاية وقع الاختيار على 29 مشروعا للحصول على دعم بعد تقديم عرض توضيحي مباشر للجنة تقييم بدبي في آذار/ مارس.

وضمن المشاريع المختارة ما يخص مياه الشرب والحفاظ على المزروعات من التلف بسبب تقلب الأحوال الجوية وتحسين الظروف الاجتماعية في الريف وحل مشاكل المواصلات ودعم التكافل الاجتماعي في حل المشكلات.

ونقل بيان صادر “إكسبو 2020 دبي” عن يوسف كايرز، نائب الرئيس لشؤون “إكسبو لايف” قوله: إن ما يميز هذا البرنامج “أن المشاركين فيه لم يأتوا للمنافسة بل جاءوا من أجل التعاون والتواصل وبناء روابط وعلاقات جديدة”.

ومن بين هذه المشاريع المنصة الإلكترونية “يُمكن.كوم” ومقرها مصر التي تسعى لتقديم حلول باستخدام “ذكاء الجموع”.

وتعمل المنصة في مصر وتونس للمساعدة في توفير الحلول الخاصة بالتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والطلاب والمهندسين والعلماء والمشتغلين بالمعرفة. وفاز هذا المشروع بمنحة “الابتكار المؤثر”.

ومن الإمارات فازت ثلاث مشاريع ضمن البرنامج ذاته منها “سمارت ليبور” وهي منصة تعليمية رقمية تتيح للعمال غير المتعلمين فرصة تحسين مستوياتهم العلمية من خلال محتوى رقمي صوتي.

ويقام معرض “إكسبو 2020 دبي” في الفترة من 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 إلى 10 نيسان/ أبريل 2021 تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”. وستكون هذه المرة الأولى التي ينظم فيها المعرض بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ومن المتوقع أن يجذب “إكسبو 2020 دبي” أكثر من 25 مليون زائر.