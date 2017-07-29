ارتفاع أسعار تذاكر طيران الحج يثير غضب الحجاج المصريين

شهدت أسعار تذاكر الطيران للحج السياحي ارتفاعًا بنسبة 150% في بعض الشرائح عن العام الماضي، وفقًا لما أعلنته شركة “مصر للطيران” الحكومية، وهو ما أثار غضب المصريين.

وأكد خبراء السياحة الدينية أن ارتفاع أسعار التذاكر بهذا الشكل سيدفع الكثير من المواطنين لإلغاء حجوزاتهم.

وقال سيف عماري عضو لجنة السياحة الدينية، باتحاد الغرف السياحية سابقًا: إن كثيرًا من الحجاج المصريين ألغوا الحجز بعد ارتفاع تذاكر الطيران بنسبة 150%، مؤكدًا أن كافة الشركات وحتى الحجاج توقعوا زيادة بنسبة 20% إلى 30% بحد أقصى، قبل أن يفاجأ الجميع بهذا الارتفاع الجنوني، وهو ما وضع الشركات في مأزق إلغاء الحجوزات وتكبّد الخسائر.

وأضاف عماري في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن أصحاب الحجوزات الذين ألغوا حجوزاتهم وقعوا في أزمة قانونية مع الشركات، بسبب عدم حصولهم على مقابل الحجز الذي دفعوه في السابق، ذلك أن شركات السياحة دفعتها للفنادق في السعودية لإتمام عمليات الحجز، وهو ما زاد الموقف تعقيدًا.

وأشار إلى أن ثمة دولًا تضع شروط الحج وتكلفته قبل الحج بعام مثل ماليزيا، متسائلًا: “لماذا لم تُعلن أسعار تذاكر الطيران مع إعلان أسعار تكلفة الحج؟”.

وقال عماري: إن “شركة مصر للطيران كانت تخطط لوضع المواطنين أمام الأمر الواقع لتحميل المواطنين خسائرها، لافتًا إلى أنه “لا توجد شركة طيران في العالم تستطيع رفع أسعارها بنسبة 150% دفعة واحدة”.

وقال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج السياحي: إن أسعار تذاكر الطيران التي أعلنتها مصر للطيران غير متوقعة، وإن الزيادة أربكت حسابات كثير من المصريين ذوي المستوى الاقتصادي، إذ قد يصل سعر التذكرة إلى 14 ألف جنيه، وهو ما يدفعهم في النهاية لإلغاء حجوزاتهم.

زاوية أخرى أثارها سلطان في تصريحات لـ”إرم نيوز”، تتمثل في هروب شركات السياحة للحجز لحجاجها على الطيران السعودي، والذي يعد أقل سعرًا، ما سيتسبب في مشكلات كبرى لشركات الطيران المصرية.

وأوضح أن رفع سعر التذكرة بنسبة 150%، يعني أن “مصر للطيران” تريد تحصيل أرباح تبلغ 32% من تكلفة الرحلة، مؤكدًا أن السعر العادل لتذكرة الطيران لن يتعدى الـ 10 آلاف جنيه.

وقال إيهاب عبد العال، عضو غرفة الشركات السياحية لـ”إرم نيوز”: إن أسعار تذاكر الطيران مرتفعة على مستوى العالم وليست في مصر فقط، معتبرًا أن المصريين يمتلكون رفاهية الذهاب للحج أكثر من مرة.

في حين قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في تصريحات له: إن أسعار تذاكر الطيران الخاصة بحج السياحة لهذا العام أقل من العام الماضي، حيث يتم احتساب السعر، وفقًا لقيمة الدولار الرسمي.