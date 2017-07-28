شركة “أبراج” في دبي تتطلع إلى صفقات بتركيا تصل 100 مليون دولار للصفقة

قال مسؤول تنفيذي كبير بمجموعة “أبراج” للاستثمار المباشر ومقرها دبي لـ”رويترز” إن الشركة تتطلع للاستثمار في شركات متوسطة في تركيا، وقد تنفق ما بين 30 مليونًا و100 مليون دولار على كل صفقة.

وقال عمر سيد الشريك في “أبراج” في مقابلة أجريت مساء أمس الخميس، إن الفرص المتاحة في قطاع الرعاية الصحية مثيرة للاهتمام الشديد وأبراج حاليًا في مراحل متقدمة من تقييم صفقة محتملة بالقطاع.

وأضاف “قد نستثمر من 30 مليونًا لما يصل إلى 100 مليون دولار في كل شركة من الشركات المتوسطة لشراء حصص أقلية أو أغلبية.

وتابع “الفرص المتاحة حاليًا في قطاع الرعاية الصحية جذابة، ويمكنني القول أيضًا إنه قطاع نسعى وراءه”.

وقالت أبراج، التي تتمتع بوجود في تركيا منذ 2007، أمس الخميس، إنها حصلت على حصة أقلية في شركة نتلوج “لوجيستيك” التركية. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة.