بماذا وعدت آبل الرئيس ترامب؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” أن تيم كوك رئيس مجلس إدارة شركة آبل العملاقة في مجال المعلوماتية وعده ببناء ثلاثة مصانع في الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال المقابلة التي استمرت 45 دقيقة مع الصحيفة الاقتصادية: “لقد تحدثت مع كوك ووعدني بثلاثة مصانع كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة، مصانع جميلة”.

وأضاف: “قلت له: تيم، إذا لم تبدأوا ببناء مصانعكم في هذا البلد لن أعد إدارتي ناجحة اقتصاديا، فاتصل بي وقال إنهم سيفعلون ذلك”.

ولم يعط ترامب مزيدا من التفاصيل ورفضت آبل التعليق.

وأعلن تيم كوك في أيار/ مايو إنشاء صندوق تابع لشركته بقيمة مليار دولار من أجل استحداث وظائف في الولايات المتحدة في مهام “التصنيع المتقدم”.

وقال إن آبل أنفقت أكثر من 50 مليار دولار في الولايات المتحدة السنة الماضية لدى مزوديها أو عبر تعاونها مع مطوري تطبيقات للشركة التي مقرها في كاليفورنيا.

يعمل في آبل 80 ألف شخص في الولايات المتحدة وتعتزم توظيف آلاف آخرين في المستقبل وفق كوك.

تتجاوز موجودات آبل 250 مليار دولار لكن معظمها في الخارج حيث حققت أرباحها إذ يتعين عليها لإعادتها إلى الولايات المتحدة دفع ضرائب تصل إلى 35%.

وعد ترامب خلال حملته الانتخابية بإرغام آبل على إعادة انتاجها إلى الولايات المتحدة رغم أنها وخلافا لقطاع السيارات، لم تنقل وظائف إلى الخارج وانما استحدثتها في الخارج.

وقال دان بانزيكا كبير المحللين لدى شركة “آي اتش أس تكنولوجي”: “إن آبل طورت مجمل سلسلة التزويد في الصين”.

ويرى محللون أن آبل ربما تريد الاتيان ببادرة رمزية لتهدئة إدارة ترامب من خلال الاستثمار في صنع حواسيب “ماك برو” في الولايات المتحدة أو في مصنع ينتج أجهزة من نسخة محدودة أكثر تكلفة مثل نسخة خاصة من هاتف آيفون في الذكرى العاشرة لظهوره هذه السنة.