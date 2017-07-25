الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: لا توجد خطط فورية لطرح عام أولي

قال الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إن الشركة المملوكة للدولة ليس لديها خطط لإطلاق طرح عام للأسهم في الأجل القصير.

وردا على سؤال عما إذا كانت موانئ أبوظبي تخطط لبيع أسهم على أن يعقبه إدراج في البورصة، أكد محمد جمعة الشامسي “لا توجد خطط فورية لطرح عام”.

وجاءت تعليقات الشامسي بعدما ذكرت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر مطلعة أن موانئ أبوظبي تدرس طرحا عاما أوليا لتنضم بذلك إلى قائمة تضم كيانات حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لبيع أسهم.

وموانئ أبوظبي هي المطور والمشغل والمدير الرئيسي للموانئ ومنطقة خليفة الصناعية في الإمارة.

وفي الشهر الماضي، وقعت الشركة عقد امتياز مدته 35 عاما لتطوير وإدارة ميناء الفجيرة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات.