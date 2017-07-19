شركات عالمية تقدم طلبات “تراخيص” لمدينة الملك عبدالله بهدف تصنيع سيارات في السعودية

كشف مصدر مطلع أن عددًا من الشركات العالمية المتخصصة بصناعة السيارات تقدمت للحصول على تراخيص لإقامة منشآت لها في منطقة “الوادي الصناعي” التابعة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بهدف تصنيع وتجميع السيارات فيها.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لصحيفة “الوطن” السعودية، أن شركات أخرى متخصصة في تصنيع قطع الغيار تقدمت كذلك للحصول على تراخيص بالوادي الصناعي، منوهًا أن الإعلان عن تلك النشاطات وطرق عملها سيتم وفق الآليات النظامية التي حددتها هيئة سوق المال باعتبار أن المدينة مدرجة في سوق الأسهم السعودية.

وأشار المصدر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعمل على استقطاب الصناعات ذات صفة الاستمرارية ومنها صناعة المركبات.

وتعد المملكة من أكبر الأسواق المستوردة للسيارات، ووفقًا للرؤية فمن المتوقع أن يبلغ حجم المبيعات للسيارات في السوق السعودية نحو مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2020.

وتقدم المدينة الأراضي المطورة للمستثمرين على نوعين، بعضها للإيجار وبعضها متاح للتملك شرط أن تكون ضمن المشاريع التي تستهدفها المدينة وتقام عليها مشروعات استثمارية طويلة المدى.