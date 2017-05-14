دبي تحصل على تمويل 3 مليارات دولار لتوسعة مطاراتها

المصدر: دبي – إرم نيوز

أعلنت حكومة دبي، اليوم الأحد، أنها وقعت اتفاقية مع شركة تمويل المطارات – فينكو (خاصة)، تحصل بموجبها على تمويل قدره ثلاثة مليارات دولار، من عدد من البنوك المحلية والدولية.

وأضافت الحكومة في بيان، أن التمويل، الذي لعب بنك “إتش إس بي سي” فيه دور المستشار المالي، سيستخدم في دعم مشاريع توسعة مطاري “دبي الدولي” و”آل مكتوم الدولي”.

والتمويل، هو الأول من نوعه لشركة “فينكو”، في إطار منصة التمويل طويل الأجل المخصصة لتطوير مطارات دبي.

وبحسب البيان، ضمت مجموعة البنوك الموقعة على التمويل 12 مصرفاً دولياً ومحلياً لعبت دوراً في الترتيب المشترك للتمويل وإدارته، هي بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك إتش إس بي سي.

كما ضمت قائمة البنوك أيضاً، بنك إنتيسا سانباولو، وبنك جيه بي مورغان، وبنك دبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وسيتي بنك، والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، وبنك الصين، وبنك نور.

وأوضح البيان، أن التمويل اشتمل على شقين، تمويل تقليدي بقيمة مليار و625 مليون دولار يمتد لسبع سنوات، وآخر إسلامي بالدرهم الإماراتي بصيغة الإجارة، بقيمة تعادل ملياراً و475 مليون دولار يمتد لسبع سنوات.

ويُعد مطار دبي الدولي أكبر مطارات المسافرين الدوليين في العالم، إذ استقبل 84.5 مليون مسافر خلال 2016، في حين من المقرر أن يُصبح “مطار آل مكتوم الدولي” المطار الرئيس في الإمارة في 2025.